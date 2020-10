PSG cogita Fabio Paratici, o diretor esportivo da Juventus

O ambicioso projeto de Al-Khelaïfi continua a dar pequenos passos em frente. Depois de chegar à final da última edição da Liga dos Campeões, os parisienses pretendem continuar aumentando a qualidade da gestão.

Conforme relatado por 'Tuttosport', no Parc des Princes eles estão convencidos de que Fabio Paratici, diretor esportivo da Juventus, pode dar um salto de qualidade em uma equipe que lutará novamente nesta temporada para chegar à sua segunda final da principal competição europeia.

O italiano estava prestes a deixar a 'Vecchia Signora' após a eliminação na Champios pelas mãos do Olympique de Lyon, embora os 'bianconeri' lhe tenham dado um voto de confiança.

A chegada de Fábio Paratici, porém, não acarretaria a saída do atual diretor esportivo do PSG, Leonardo, mas sim a esperança do clube de que ambos possam trabalhar lado a lado por uma equipe francesa melhor.