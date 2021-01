PSG confirma: tentará contratar Leo Messi!

Leo Messi voltou a estampar todas as capas do futebol quando foi expulso na final da Supercopa da Espanha neste domingo. O argentino agrediu Asier Villalibre e deixou o Barcelona com dez na fase final da partida.

A jogada pode ter ter caído no esquecimento o fato de que o argentino estará livre no final desta temporada para que possa, desde já, negociar com outro clube sua incorporação no elenco. Mas o Paris Saint-Germain se encarregou de devolver a questão ao primeiro plano.

O diretor esportivo da entidade parisiense, Leonardo Nascimento de Araújo, concedeu entrevista ao 'France Football', na qual reconheceu o interesse em Leo: "Grandes jogadores como Messi estarão sempre na lista do PSG".

“Mas, claro, não é hora de falar sobre isso ou sonhar com isso. Estamos sentados à grande mesa de quem acompanha de perto o desenrolar”, acrescentou.

Leonardo, no entanto, se mostrou cauteloso com a possibilidade de negociar com o camisa 10 do Barça: "Na verdade não, ainda não sentamos, mas a nossa cadeira está reservada para o caso de no final da temporada..." .

"Quatro meses no futebol é uma eternidade, especialmente durante este tempo", acrescentou o diretor esportivo do PSG, que, além disso, algo que joga a favor da possível chegada de Messi ao Parc des Princes, referiu-se ao futuro de Neymar e Kylian Mbappé.

E o que acontecerá com Neymar e Mbappé?

“Espero que estejam convencidos de que o PSG é um bom lugar neste momento para um jogador ambicioso e de alto nível. Só temos que encontrar um acordo entre os seus desejos, as suas exigências, as nossas expectativas e os nossos meios. Não temos que implorar: 'Por favor, fique'", disse ele.

Leonardo concluiu com uma mensagem não só para Neymar e Mbappé, mas também para o resto dos jogadores que integram a equipe titular: "Quem quiser mesmo ficar, vai ficar. Falamos regularmente e tenho bons sentimentos sobre estas duas questões".