PSG consegue revanche em Manchester e incendeia o grupo H

O PSG entrou no gramado do Old Trafford sabendo da vitória do Red Bull Leipzig sobre o Istanbul Bakashekir, resultado que exigia uma vitória contra o Manchester United para depender apenas de si na última rodada. Os ingleses, por sua vez, poderiam garantir sua vaga antecipadamente se conseguissem os três pontos.

A primeira finalização do jogo abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Mbappé recebeu na entrada da área e chutou em cima da zaga. Neymar aproveitou a sobra e bateu cruzado para o fundo do gol.

O craque brasileiro e Florenzi voltaram a finalizar e exigindo defesas de De Gea, mas o time de Solskjaer reagiu avançando suas linhas e passou a trocar passes ao redor da área adversária.

A mudança de postura da equipe da casa surtiu efeito aos 32 minutos, quando Martial carregou na entrada da área e bateu exigindo defesa de Navas. Na sobra, Rashford recebeu cruzamento de Wan-Bissaka e chutou a gol contando com desvio em Danilo Pereira para empatar.

O restante do primeiro tempo foi equilibrado e foi bem representado pelas estatísticas. O Manchester United teve 47% de posse de bola contra 53% do PSG e finalizou 5 vezes, uma a menos que os visitantes. Os ingleses acertaram quatro finalizações em direção a gol e os franceses, três.

Os anfitriões iniciaram a segunda etapa em cima e desperdiçaram a chance de virar aos 48 minutos, quando Martial recebeu cruzamento rasteiro e, quase na pequena área, bateu de primeira por cima do gol. Logo depois, Cavani acertou o travessão em lance que ainda teve finalização perigosa em rebote de Martial.

O PSG conseguiu equilibrar o jogo e teve Marquinhos retribuindo a bola no travessão. O zagueiro voltaria à ação em seguida para colocar sua equipe novamente em vantagem no placar. Aos 69 minutos, Neymar cobrou escanteio, Herrera pegou a sobra fora da área e a bola ficou com o brasileiro da camisa 5, que dominou na pequena área e mandou para dentro.

Menos de dois minutos depois do gol, o Manchester United ficou com um jogador a menos em campo. Fred foi expulso após cometer falta dura em Herrera e receber o segundo amarelo.

Nos minutos finais, o time visitante ainda aproveitou o espaço que restava no campo de ataque e conseguiu ampliar com Neymar, que estava sozinho dentro da área e recebeu passe de Rafinha para definir o placar. Uma vitória com protagonismo brasileiro para deprimeiro duelo, que acabou em 2 a 1 para o time de Solskjaer em outubro.

O resultado deixa PSG, Manchester United e Red Bull Leipzig com nove pontos e ordenados nessa sequência em função dos critérios de desempate (confronto direto, melhor saldo de gols, mais gols pró), enquanto o Istanbul Basaksehir, com três pontos, não tem mais chances de avançar.

A última rodada terá jogos decisivos e simultâneos na próxima quarta-feira, com alemães recebendo ingleses e turcos visitando os franceses.