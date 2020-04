PSG, de olho em Reguilón

Atualmente, Reguilón está emprestado pelo Real Madrid ao Sevilla e seu valor de mercado é de 14,6 milhões de euros.

O jogador está fazendo seu nome em Sevilla e sua reputação ganhou reconhecimento internacional. Como diz 'RMC Sport', o PSG está interessado no lateral como um possível reforço. O objetivo é que ele chegue à França como substituto de Kurzawa, que tem boas chances de sair.

O espanhol está evoluindo na Andaluzia e conta com a possibilidade de retornar ao Real Madrid, mas pode permanecer se não Zidane não ver espaço para ele no time da capital. Isso multiplicaria as oportunidades dos parisienses para tentar incorporá-lo.

Em suas últimas declarações, o jogador não disse nada sobre seu futuro. Isso pode ser por ele não estar ciente de seu futuro ou por não querer revelar os planos. Tudo vai depender da diretoria do Santiago Bernabéu, com a qual tem contrato até 2023.