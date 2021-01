PSG decepciona na estreia de Pochettino e fica no 1 a 1 com o St-Étienne

A estreia de Pochettino no comando do PSG não foi uma maravilha. Em um campo complicado, o time de Paris deixou pontos importantes na Ligue 1 contra o Saint-Étienne.

Com um 4-3-3 e sem Neymar, a equipe não apresentou grandes novidades. Logo aos 19' o time da casa já estava na frente graças a Hamouma.

O PSG não demorou muito para reagir e chegou ao empate com Moise Kean. No fim, Pochettino terminou a sua estreia com um empate sem brilho.

