PSG derrota o Angers e dorme líder

O Paris Saint-Germain visitou o Angers neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Francês e teve um duelo mais duro do que o do primeiro turno, quando goleou por 6 a 1.

Recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, Neymar voltou a ser titular da equipe após mais de um mês e esteve em campo até o apito final. Por outro lado, o técnico Mauricio Pochettino foi ausência após testar positivo para Covid-19.

O brasileiro e Mbappé foram os únicos a finalizar para os visitantes antes do intervalo, mas sem acertar o alvo. Do outro lado, o Angers teve uma chance logo no primeiro minuto e demonstrou uma postura firme na marcação.

Na segunda etapa, Keylor Navas voltou a trabalhar, enquanto o ataque do PSG não conseguiu superar a defesa adversária antes dos 69 minutos, quando Kurzawa pegou sobra de cruzamento para fazer o gol da vitória.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain assume a liderança temporariamente e fica com dois pontos a mais que o Lyon, que recebe o Metz nesse domingo.

O PSG entra em campo pela 21ª rodada na próxima sexta-feira, quando recebe o Montpellier. No domingo seguinte, o Angers visita o Bordeaux.