PSG descarta a volta de Neymar em 2020

A próxima partida de Neymar será somente em 2021. Um comunicado dos médicos do PSG confirmou que o diagnóstico e apontou uma previsão para o retorno do brasileiro, que se recupera de lesão no tornozelo esquerdo.

Os últimos exames apontam para uma "contusão óssea" e a expectativa é de que seu tratamento seja concluído ao longo de janeiro. Pablo Sarabia e Mauro Icardi, com problemas musculares, devem retornar aos treinos nos próximos dias.

O problema físico do brasileiro ocorreu no último domingo, na reta final da partida contra o Lyon, quando Thiago Mendes deu uma dura entrada no camisa 10, que saiu de campo chorando e de maca.

O caso fez o jogador do Lyon receber três partidas de suspensão. Após o lance duro, Thiago Mendes usou as redes sociais para pedir desculpas: "Erros acontecem, mas estou aqui para pedir meu sincero pedido de desculpas ao Neymar. Espero que não tenha sido nada grave".