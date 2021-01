PSG desfila em campo e assume a liderança isolada

O Paris Saint-German entrou em campo disposto a se isolar na liderança do Campeonato Francês e encontrou um visitante frágil, que acumulava seis jogos sem vencer. O Montpellier não ameaçou durante todo o jogo, principalmente após ficar com um jogador a menos.

O time da casa dominou os primeiros minutos, mas conseguiu finalizar apenas uma vez antes dos 18 minutos, quando o goleiro adversário foi expulso. O juiz teve que rever o lance no VAR para mostrar o cartão vermelho a Omlin, que parou Mbappé com falta dura para interromper uma jogada perigosa.

A partir de então, o PSG passou a pressionar ainda mais, com boa atuação de Neymar e Di María, que se destacavam com habilidade e passes nas costas da zaga. Vale destacar que o craque brasileiro chegou nesta noite a 100 partidas vestindo a camisa do clube.

A dupla sul-americana originou o lance do gol que abriu o placar aos 33 minutos, quando o brasileiro mandou um ótimo passe para o argentino dar a assistência para Kylian Mbappé. O francês recebeu atrás da marcação e encobriu o goleiro com um toque sutil.

O time da casa somaria um total de 12 finalizações antes do intervalo, com 70% da posse de bola. O Montpellier, com um a menos, não conseguiu ameaçar e se limitou a se proteger das tentativas dos anfitriões, que tinham dificuldade de acertar o alvo.

Na segunda etapa, o domínio continuou sendo todo do Paris Saint-Germain. Em quatro minutos, a equipe aumentou a vantagem para 4 a 0.

Neymar marcou o segundo gol do jogo aos 59 minutos, quando Mbappé recebeu com espaço na direita e cruzou para o brasileiro chegar livre no meio da área e mandar de primeira para dentro.

No lance seguinte, foi a vez de Icardi marcar. Ele recebeu cruzamento de Florenzi e finalizou para dentro sem precisar dominar.

O quarto gol começou com Neymar roubando a bola no meio de campo. O brasileiro avançou e tocou para Icardi. Dentro da área, o argentino serviu Mbappé, que só precisou empurrar para o fundo da rede.

A atuação do atacante de 22 anos encerrou a sequência de quatro jogos sem gols nem assistências. Além disso, assumiu a liderança isolada da artilharia do campeonato. Somando 14 gols, ele fica com dois a mais que Boulaye Dia (Reims).

A pressão seguiu de forma natural até o fim do jogo. Houve até uma bela bicicleta de Kurzawa, que acertou o travessão após desviar sutilmente nas pontas dos dedos do goleiro Bertaud.

Com a vitória, o PSG abre três pontos de vantagem sobre o Lille na liderança da Ligue 1, mas ainda espera os demais resultados da rodada para seguir sozinho no topo. O Montpellier chega a sete jogos sem vencer, soma 28 pontos e ocupa a 11ª posição.