PSG disputará a semifinal das Champions sem Keylor Navas

O RB Leipzig sorri, o PSG chora. O time parisiense não poderá contar com Keylor Navas para a semifinal da Liga dos Campeões na parte final do jogo contra o Atalanta e não se recuperou a tempo, informou os portais 'Le Parisien' e 'RMC Sport'.

Uma baixa muito sensível para Thomas Tuchel, que perderá assim um goleiro que ainda não sabe o que é perder uma eliminatória da Champions League com ele em campo.

Keylor Navas não conseguiu treinar este domingo com a equipa parisiense, e ficou no hotel com a intenção de se recuperar para uma hipotética final europeia.

O goleiro costarriquenho sofreu uma lesão muscular no tendão de uma coxa e teve que ser substituído por Sergio Rico, que jogou os últimos dez minutos da partida contra aAtalanta.

Quem não esteve na sessão deste domingo foi Idrissa Gueye. O meio-campista, que joga contra o time de Bérgamo, não estava treinando devido a algumas dores.