PSG chega à sua primeira final de Champions League

Em busca de uma participação inédita na final do principal torneio europeu, PSG e RB Leipzig se enfrentaram no Estádio da Luz em um duelo que confirmou o favoritismo dos franceses tanto no placar quanto no desempenho em campo.

A partida começou com pressão do time de Thomas Tuchel e uma bola de Neymar acertando a trave logo aos cinco minutos. Em noite inspirada de Di María, Mbappé e do brasileiro, a postura do PSG surtiu efeito aos 12 minutos, após uma sequência de cruzamentos.

No terceiro escanteio consecutivo, o craque brasileiro recebeu cobrança curta e sofreu falta perto da área pelo lado direito de ataque. Di María levantou na área e Marquinhos saltou mais alto para desviar de cabeça para dentro do gol de Gulácsi.

Com a desvantagem no placar, o RB Leipzig esboçou uma reação e chegou à área francesa em tentativas de Nkunku, Poulsen e Sabitzer. No entanto, Sergio Rico não correu riscos reais ao longo da primeira etapa.

Enquanto os alemães fracassavam diante da marcação, Neymar causava pânico nos adversários e sofria diversas faltas em meio a uma verdadeira caçada. Em uma das bolas paradas, o camisa 10 surpreendeu ao cobrar direto e acertar novamente a trave quando todos esperavam um cruzamento.

Pouco antes do intervalo, Di María ampliou. Pressionado, o goleiro do RB Leipzig errou passe na saída de jogo e a bola sobrou para Ander Herrera cruzar. Neymar ajeitou sutilmente de calcanhar deixando o argentino em perfeitas condições para dominar e fazer o segundo.

A segunda etapa iniciou com alterações do técnico Julian Nagelsmann nas peças e na postura. No entanto, apesar do maior ímpeto ofensivo, o time alemão parava na zaga blindada do PSG e insistiu sem sucesso em chutes de longe.

Mesmo com o RB Leipzig aumentando o volume de jogo, o time de Tuchel manteve a superioridade e o domínio da partida. Desse modo, o terceiro gol chegou com Bernat. O espanhol aproveitou cruzamento de Di María pela esquerda e desviou para dentro.

As chances seguiram ocorrendo dos dois lados, com os goleiros espalmando finalizações pouco precisas e Neymar insistindo na tentativa de marcar o seu. Mesmo com a boa atuação, o brasileiro não conseguiu balançar as redes.

Com a classificação garantida, o PSG disputará a final da Champions League pela primeira em sua história e enfrentará o vencedor da partida dessa quarta-feira entre Bayern de Munique e Lyon.