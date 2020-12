PSG: Tuchel sabe que não tem espaço para desculpas

Lutando por uma vaga nas oitavas da Liga dos Campeões da Uefa, o PSG tem uma "final" por jogar nesta próxima quarta-feira (2): o time parisiense enfrenta o Manchester United, em Old Trafford, e uma derrota pode tornar a situação da equipe francesa para avançar de fase muito complicada.

Após um primeiro turno decepcionante, o Paris Saint-Germain conseguiu se recuperar nesta última rodada, vencendo o RB Leipzig por 1 a 0, com gol de pênalti de Neymar, e garantindo, pelo menos, que ficará na frente dos alemães caso ambos os times empatem no número de pontos.

Mesmo assim, a vida do PSG não está tão fácil e Thomas Tuchel sabe disso. Questionado pelos repetidos tropeços na Champions e na Ligue 1, o treinador vem recebendo críticas de boa parte da torcida pelo futebol fraco do time, além de não ter uma relação tão positiva com o diretor de futebol do clube, Leonardo.

Desta maneira, o técnico sabe que deve cair caso não se classifique para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Mesmo não tendo recebido tantos reforços como pediu nesta última janela, o elenco do Paris Saint-Germain é, inquestionavelmente, forte o suficiente para passar da fase de grupos do torneio continental.

Questionado sobre um possível medo da eliminação, que poderia afetar o desempenho da equipe, Tuchel admitiu a importância do jogo e de uma preparação positiva, tanto taticamente, quanto mentalmente.

"Nós sabemos que o jogo é importante e a vitória é necessária. Também vamos depender do resultado do Leipzig contra o Basaksehir. É um desafio enorme ir para Old Trafford e vencer, mas não é impossível." declarou, sobre o duelo de quarta-feira. "Nós vamos nos preparar taticamente e mentalmente para uma batalha. Faremos todo o possível para bater esse obstáculo.

Além disso, Tuchel também recusou-se a adiantar a possível escalação do PSG para o confronto, além de destacar a importância da parte mental em jogos como esse.

"Temos várias razões para não estarmos jogando bem. Uma delas é a parte mental, sim. Agora, nós temos uma final para jogar em Old Trafford. Não estamos procurando por desculpas. Vamos chegar para ganhar de um time fortíssimo. É importante estarmos bem mentalmente, mas precisamos de mais do que isso."