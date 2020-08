PSG e Bayern de Munique, os finalistas da Champions League 2019-20

As surpresas acabaram nas quartas da Champions League. As semifinal teve os grandes candidatos ao título confirmando o favoritismo. Com isso, PSG e Bayern de Munique são os finalistas na disputa pelo troféu mais desejado da Europa.

Na terça-feira, os franceses comandados por Thomas Tuchel eliminaram um RB Leipzig que havia surpreendido ao deixar o Atlético de Madrid para trás. O time do Parque dos Príncipes poderá ter os retornos de Verratti e Navas.

Um dia depois da definição do primeiro finalista, foi a vez de o Bayern de Munique mandar o Lyon para casa. Dois gols de Gnabry e um de Lewandowski formaram o placar de 3 a 0 que garantiu a classificação dos alemães.

Com isso, o elenco milionário do PSG enfrentará o gigante da Bundesliga em um duelo de dois times que acumulam longas sequências de títulos nacionais. De um lado, Lewandowski chegará como o grande artilheiro da temporada. Do outro, Neymar e Mbappé formam uma das duplas de ataque mais caras e temidas do futebol atual.

A partida que definirá o grande campeão europeu da temporada ocorrerá no Estádio da Luz, em Lisboa, e está marcada para o próximo domingo (23), às 20h (hora portuguesa) e 16h (horário de Brasília).