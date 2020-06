PSG e Chelsea lutam para convencer Onana

O futuro de André Onana ainda é incerto. O jogador do Ajax poderia abandonar o conjunto holandês, que não dificultaria as coisas, mas ainda não sabe que camisa vestirá.

Dois grandes clubes estão de olho no camaronês. O PSG terá Keylor Navas e Areola, que volta do empréstimo ao Real Madrid, mas não entra nos plano do clube.

É por isso, segundo o diário 'Sport', que o conjunto de Paris quer a contratação do goleiro do Ajax, que poderia disputar uma vaga no time titular com Keylor Navas.

O outro grande clube interessado por Onana é o Chelsea. Kepa perdeu espaço e poderia sair na próxima janela, posto que seria ocupado por Onana em uma disputa com Willy Caballero.

Assim, dois clubes de alto nível, uma vez que o Barcelona saiu da briga, tentam convencer Onana e contratar um dos grandes nomes do setor no momento.