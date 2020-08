PSG e Juventus, na luta por Reguilón

Sergio Reguilón tem sido uma das peças-chave do Sevilla nesta temporada. O lateral cresceu sob a liderança de Lopetegui e na segunda rodada da Liga Europa voltou a ser essencial com o primeiro gol contra a Roma.

Não é incomum que mais e mais equipes estejam interessadas em seu futuro. Ele deve primeiro terminar a temporada com o Sevilla e depois voltar ao Real Madrid, embora os de Nervión queiram estender o relacionamento.

Mas é muito difícil para eles. Existem muitos clubes que perguntam aos merengues sobre o jogador. Dois dos titãs da Europa foram os últimos a se interessar por ele.

De acordo com o 'TMW', a Juventus já teria perguntado ao Real Madrid. No passado ela tentou a chegada de Marcelo, mas agora vê um jovem da categoria de base no futrudo da lateral.

O PSG também está atrás dele porque sua versatilidade é muito popular na seleção francesa. Por outro lado, no Real Madrid a posição está coberta com Marcelo e Mendy.