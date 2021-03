PSG e Manchester City, intrusos em um sorteio com 29 títulos

Com a conclusão das disputas dos últimos jogos das oitavas de final da Champions League 2020-21 nessa quarta-feira, já conhecemos todos os classificados para a próxima fase: PSG, Liverpool, Porto, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Chelsea.

Nesta sexta-feira, em Nyon (Suíça), ocorrerá o sorteio que definirá os confrontos das quartas de final. Vale destacar que não há cabeças de chave e equipes do mesmo país poderão se enfrentar. O evento da Uefa será realizado às 8h (horário de Brasília) / 11h (hora portuguesa) e será acompanhado por BeSoccer.

Entre os oito candidatos ao título, apenas dois jamais conquistaram o troféu da competição: Paris Saint-Germain e Manchester City. Com altos investimentos nos últimos anos, os dois clubes chegam com elencos recheados de craques para tentar desbancar os demais gigantes, que somam 29 títulos.

O Real Madrid é o maior campeão do torneio, com 13 taças em seu armário. Bayern de Munique e Liverpool estão empatados no ranking, ambos com seis conquistas. O Porto venceu a Champions League duas vezes, enquanto Borussia Dortmund e Chelsea têm uma.

Os jogos de ida da próxima fase estão marcados para ocorrer nos dias 6 e 7 de abril. As partidas de volta serão realizadas nos dias 13 e 14 do mesmo mês.