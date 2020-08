PSG vive drama no ataque antes da Champions

O Paris Saint-Germain viveu certa euforia após o sorteio da Champions League. Jogos únicos em Lisboa e uma chave teoricamente mais fácil (com Atalanta e depois Atlético de Madrid ou RB Leipzig pelo caminho) aumentaram as esperanças de o clube enfim conquistar o tão sonhado título continental. Mas agora, a poucos dias do duelo contra os italianos, problemas no ataque preocupam os franceses.

A começar por Mbappé. O jovem de 21 anos sofreu uma lesão no tornozelo durante a final da Copa da França, contra o Saint-Étienne, no último dia 24, e tenta se recuperar a tempo de estar em campo na partida do próximo dia 12 pelas quartas de final da Champions.

O técnico Thomas Tuchel, que havia dito que a presença do jogador depende de um milagre, admitiu nesta sexta-feira, após o empate sem gols contra o Lyon, pela final da Copa da Liga Francesa (o PSG conquistaria o título nos pênaltis), que a ofensiva da equipe fica mais lenta sem Mbappé.

O meio-campista Herrera, por outro lado, adotou um discurso mais otimista quanto ao atacante. "Vimos que ele já está conseguindo andar, é muito profissional e jovem. Ele realmente quer jogar e trabalha todos os dias, de manhã e de tarde, para isso", declarou o espanhol.

Enquanto ainda alimenta as esperanças de contar com o jovem francês, o PSG já sabe que tem outro desfalque certo para enfrentar a Atalanta: o argentino Di María está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Seca de Icardi



Contratado em definitivo em meio à pandemia, Icardi estará à disposição de Tuchel na Champions. O problema aqui é que as últimas atuações do argentino ficaram longe de empolgar.

Contra o Lyon, por exemplo, ele não finalizou uma vez sequer. Acabou substituído aos 13 minutos do segundo tempo, dando lugar a Sarabia. Foi o terceiro jogo seguido em que ele passou em branco.

Para piorar, se Icardi não estiver vivendo uma boa noite contra o Atalanta, não há mais Cavani para substitui-lo. O uruguaio, vale lembrar, não aceitou estender seu contrato para jogar a Champions pelo clube do qual é o maior artilheiro.

Tudo nos pés de Neymar?



Com Di María suspenso, Mbappé como dúvida e Icardi em má fase, o brasileiro terá um total protagonismo na busca da equipe francesa para chegar à semifinal do principal torneio europeu depois de 25 anos.

Neymar fez muita falta ao ficar de fora das eliminações contra Real Madrid e Manchester United nos últimos anos por lesão. Desta vez em melhor forma, o camisa 10 vê o PSG depender mais do que nunca do seu talento.