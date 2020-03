Mbappé perde treino antes de decisão do PSG na Champions

Kylian Mbappé ficou de fora do treino do PSG realizado nesta segunda-feira (09), devido a um problema de saúde, conforme informações da 'Goal'. A ausência do francês preocupa o clube de Paris, que jogará a partida decisiva contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (11), às 21h (de Madrid).

O primeiro encontro entre as equipes terminou com vitória alemã, por 2x1. Agora, o time de Neymar e Mbappé precisa da vitória para seguir vivo na briga pelo título inédito do torneio europeu. Vale destacar que a partida, que será disputada no Parque dos Príncipess, não terá a presença de torcedores, por medida preventiva contra o coronavírus Covid-19.

Também por conta do vírus, o jogo entre PSG e Strasbourg, que aconteceria neste final de semana, pela Ligue 1, foi adiado. Assim, o time de Thomas Tuchel ganhou alguns dias extras para se preparar para a grande decisão de quarta-feira.

Caso Mbappé não jogue, será um grande desfalque para os franceses. O atacante de 21 anos marcou um 'hat-trick' no último jogo do PSG, pela final da Copa da França, contra o Lyon, e já soma 29 tentos em 31 aparições nesta temporada.

Por outro lado, Thiago Silva, recuperado de lesão, está disponível para atuar no confronto, assim como Neymar, Di Maria e Edinson Cavani. Agora, o clube espera os próximos dias para saber se o jovem francês também terá condições de ir à campo.