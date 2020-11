Mbappé pode desfalcar PSG na Champions junto com Neymar e Icardi

O PSG tem um importante confronto contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões, nessa quarta-feira (4). O time francês venceu o Istanbul Basaksehir na última rodada e luta para se recuperar da derrota em casa para o Manchester United, na primeira rodada.

A equipe de Paris já não poderá contar com Neymar e Icardi, que estão lesionados, mas cresce a preocupação no Parque dos Príncipes a respeito de Kylian Mbappé, que não treinou com o grupo nessa segunda-feira (2).

No último sábado (31) o PSG foi a Nantes e conseguiu uma boa vitória por 3 a 0 sobre a equipe local. Com gols de Ander Herrera, Pablo Sarabia e do próprio Mbappé, a equipe da capital francesa saiu com os três pontos. Porém, aos 29 minutos do segundo tempo, Mbappé deixou o campo com dores.

Ao final do jogo, falando ao Canal +, o técnico Thomas Tuchel tentou acalmar os ânimos e disse que "com Mbappé, eu acho que não é uma lesão, é mais uma fadiga".

Ainda assim, o que mais chamou a atenção é que o camisa 7 não treinou no campo com seus companheiros nessa segunda-feira (2). Ele compareceu ao centro de treinamento, mas realizou tratamentos físicos.

Apesar dessa situação, acredita-se que o jovem atacante francês deve estar à disposição de Tuchel para o confronto da quarta-feira. Ainda não se sabe se começará como titular, mas é possível que pelo menos no banco de reservas ele esteja.

Outro atacante também deixou o campo mais cedo contra o Nantes. O italiano Moise Kean também foi alvo da fala de Tuchel, mas seu caso parece mais simples e ele treinou no campo nessa segunda, por isso, deve ir a jogo.

"Ele [Kean] sofreu muitas pancadas, o que foi doloroso. Ele quis continuar, mas eu disse 'não'. Agora não é hora de correr muitos riscos. Eu realmente espero não ter mais jogadores lesionados", declarou Tuchel.

Nessa quarta-feira (4), o PSG viaja até a Alemanha para enfrentar o RB Leipzig, pela terceira rodada de jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo acontecerá na Red Bull Arena em Leipzig, às 17h (de Brasília). As duas equipes estão com três pontos na competição, o PSG está na frente por conta do saldo de gols. O líder do grupo é o Manchester United, que venceu seus dois jogos na competição continental, enquanto o Istanbul Basaksehir é o lanterna do Grupo H.