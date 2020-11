PSG enfrentará o RB Leipzig sem Mbappé, Neymar, Verratti e Icardi

O PSG tem uma final particular na Champions League. A derrota para o Manchester United na primeira rodada o obriga a vencer todas as suas partidas para aspirar ao primeiro lugar.

Os parisienses têm um duplo confronto com o RB Leipzig, e, no primeiro deles, terão inúmeras baixas na parte ofensiva, a mais determinante do PSG.

Aos já conhecidos desfalques de Neymar, até meados de novembro, e Icardi, juntam-se esta semana os de Kylian Mbappé e Marco Verratti, dois eixos importantes da equipe.

O atacante francês se machucou na partida contra o Nantes. O PSG relatou na terça-feira que o jogador tem desconforto muscular na coxa e não vai viajar para a Alemanha.

Verrati, por sua vez, não chegou a tempo para a partida. O italiano não joga pela equipa francesa desde antes do último Data FIFA e, apesar da sua boa evolução após a lesão no quadríceps, só voltará depois do próximo intervalo para seleções.

Desta forma, Thomas Tuchel não poderá contar com nenhuma das suas duas estrelas no confronto com o RB Leipzig. Será Moise Kean novamente, com Di María e Sarabia, quem comandará o ataque parisiense.