PSG espera ter Neymar, Di María e Verratti contra o Barcelona

Apesar da vantagem obtida com o placar de 4 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Paris Saint-Germain quer ter força máxima para a segunda partida contra o Barcelona.

Com lesão no músculo adutor esquerdo, Neymar é desfalque desde 11 de fevereiro e tinha estimativa de 4 semanas para estar novamente à disposição. Ele tende a ser o principal 'reforço' para o confronto no Parque dos Príncipes.

O brasileiro voltou a treinar com o restante do grupo e deve estar pronto para enfrentar sua ex-equipe em 10 de março, data que marca justamente o fim do prazo previsto para sua recuperação.

O PSG está otimista com o retorno de Neymar; e com o de Di María não é diferente. O argentino também foi desfalque no primeiro jogo contra o Barcelona e pode voltar a campo ainda nesse sábado, contra o Brest pelos 16 avos da Copa da França.

Verrati também está perto de retomar suas condições físicas ideais. Ele retornou aos treinamentos nesta semana, mas não deve participar do jogo desse sábado para evitar riscos e garantir presença na Champions League.