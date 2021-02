PSG estreia camisa 'ousada' e divide opinões

O Paris Saint-Germain recebeu o Nice neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Francês com uma novidade. Os jogadores entraram em campo com o novo quarto uniforme, um modelo com as cores rosa e roxo.

Inspirada da Via Láctea, a camisa levou na parte posterior os nomes dos jogadores escrito em chinês para lembrar o Ano Novo Chinês, data comemorada na última sexta-feira.

O tom chamativo fez o uniforme ser alvo de diferentes comentários nas redes sociais. O modelo foi lançado no fim de janeiro e tem parceria com a empresa de Michael Jordan, ícone do basquete que já fez outros acordos com o PSG.