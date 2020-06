PSG fará uma oferta por Milinkovic-Savic e Marusic

Não há verão em que não haja boatos sobre Milinkovic-Savic. O sérvio é uma das peças mais procuradas da Lazio, e nesse próximo mercado de transferências ele pode deixar o clube 'biancoceleste' com Marusic, para ir ao PSG.

O jornal 'AS' diz que o PSG, que neste domingo confirmou a execução da opção de compra que tinha em Mauro Icardi, irá ao mercado de transferências para se reforçar. E, especificamente, ele irá para a Lazio.

Seu objetivo é Milinkovic-Savic, o procurado meio-campista sérvio que a Lazio vem conseguindo manter verão após verão. Mas ele não irá sozinho a Paris.

De acordo com a mídia acima mencionada, o PSG também ficou de olho em Adam Marusic. O lateral-direito seria um bom complemento para Leonardo, já que a saída de Meunier no final do contrato forçará a reforçar essa posição.

Marusic é uma alternativa barata a Baku ou Dest, os principais candidatos a substituir o belga no momento.