PSG, focado no mercado francês

De acordo com informações de 'L'Èquipe', o PSG definiu sua estratégia para a janela de transferências do verão europeu. A ideia da diretoria é buscar jogadores formados dentro da França.

A pandemia de Covid-19 não permitirá grandes investimentos e exigirá movimentações menos ousadas financeiramente. Desse modo, o mercado local surge com uma fonte vantajosa.

Além disso, a Uefa determina limites na lista de inscritos, com o mínimo de quatro jogadores formados no clube e outros quatro que cresceram dentro do futebol nacional.

No grupo de Tuchel, apenas Dagba e Kimpembe foram foram revelados pelo PSG e somente outros três se desenvolveram no país: Diallo, Kurzawa e Mbappé.

Diante disso, o jornal citado anteriormente aponta Boubacar Kamará (Olympique de Marselha), Ismaël Benaccer (Milan) e Maouassa (Rennes) aparecem como os nomes que mais despertam o interesse da diretoria para preencher essas cotas.