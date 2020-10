PSG goleia com assistências de Neymar e dobletes de Mbappé e Kean

O Paris Saint-Germain recebeu o Dijon neste sábado e teve facilidade para garantir os três pontos que o levaram à liderança provisória do Campeonato Francês após oito rodadas.

O time de Thomas Tuchel dominou a partida desde o início e Moise Kean abriu o placar logo aos dois minutos de jogo. O atacante italiano recebeu cruzamento de Bakker e cabeceou para dentro.

O segundo gol do ex da Juve chegou 20 minutos depois, em lance originado com o talento de Neymar. O brasileiro avançou em contra-ataque, superou dois adversários e deixou fácil para o jovem marcar.

O Dijon teve seus momentos de criação, mas não aproveitou as oportunidades e viu o time da casa ampliar duas vezes com Kylian Mbappé, que entrou no lugar de Kean no segundo tempo.

O camisa 7 fez o terceiro do PSG com um chute cruzado após passe de Neymar. O brasileiro iniciou também o lance do último gol, tocando para Sarabia servir o craque francês.

A vitória deixa o Dijon na lanterna com apenas dois pontos e dá a liderança ao PSG, que tem 18 pontos em oito jogos disputados. O time de Tuchel agora torce para um tropeço do Lille neste domingo para permanecer no topo da tabela do Campeonato Francês.