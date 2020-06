PSG insiste em Marusic para ocupar o lugar de Meunier

O Paris Saint-Germain começou a trabalhar com o planejamento para a próxima temporada. Thomas Meunier encerra seu contrato no final desta campanha, portanto a equipe francesa deve procurar no mercado um substituto.

Os da capital francesa, segundo o relatório do 'CalcioMercato', teriam focado sua atenção no jogador da Lazio, Adam Marusic, que já parecia uma possível contratação dos jogadores de Thomas Tuchel na última janela de transferências.

O jogador de 27 anos encerra seu contrato com o 'biancocelesti' em junho de 2022 e, apesar de não ter sido uma das peças mais importantes no atual ano acadêmico, os de Simone Inzaghi não estavam dispostas a deixá-lo sair.

Marusic participou de dez jogos nesta temporada e conseguiu contribuir para o campo ofensivo com dois gols. O PSG teria priorizado sua chegada, embora contasse também com a alternativa do Rennes, Hamari Traore.