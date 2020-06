PSG, interessado em estender o empréstimo de Sergio Rico

O PSG não quer perder Sergio Rico para essa Liga dos Campeões e, segundo o jornal 'Le Parisien', está negociando uma extensão do empréstimo, que termina em 30 de junho.

A mídia acima mencionada indicou que o PSG está confiante com o resultado dessas conversas iniciadas com o diretor esportivo do clube andaluz, Monchi, com quem Leonardo, seu colega da equipe parisiense, tem um bom relacionamento.

Entre as razões que justificam essa confiança, está que o Sevilla também parece não se esforçar muito para recuperar rapidamente o goleiro espanhol de 26 anos, com quem ele tem contrato até junho de 2021, tendo em vista informações da imprensa espanhola sobre sua possível venda. neste mesmo verão.

Sergio Rico foi escalado oito vezes pela equipe da capital francesa nesta temporada. Ele sofreu seis gols e, segundo o Le Parisien, não atendeu às expectativas. De fato, o PSG não ativou a opção de compra.

No entanto, a situação causada pelo coronavírus, com a decisão de não retomar a liga francesa após o confinamento e o adiamento da fase final da Liga dos Campeões para agosto, mudou as coisas.

Caso o goleiro titular, Keylor Navas da Costa Rica, estiver lesionado, o PSG deve recorrer ao jovem polonês Marcin Bulka, que aos 20 anos de idade não jogou nenhuma partida em uma competição europeia. Nesse cenário, Rico se torna uma peça relevante nas ambições do PSG.