PSG investirá em vigilância 24 horas na casa de seus jogadores

O PSG vai aumentar o sistema de segurança nas casas dos seus funcionários após o roubo sofrido na casa do argentino Ángel di María e do pai do brasileiro Marquinhos, confirmaram à 'EFE' fontes próximas ao clube.

Esses novos assaltos se somam aos sofridos por outros integrantes do elenco até agora neste ano, como o do espanhol Sergio Rico ou do argentino Mauro Icardi.

O caso de Di María, cuja casa já havia sido assaltada em 2015, quando jogava pelo Manchester United, ocorreu enquanto o atacante argentino jogava contra o Nantes. Avisado, o jogador de futebol deixou o campo e o Parque dos Príncipes rapidamente.

Fontes próximas à investigação disseram à 'EFE' que, ao contrário do que alguns meios de comunicação apontaram, a família do argentino não foi mantida refém pelos ladrões e que eles não perceberam a intrusão na casa.

Segundo a rede 'BFM TV', os ladrões levaram 2.000 euros em dinheiro e malas de luxo.

Fontes do Tribunal Judicial de Nanterre explicaram à 'EFE' que quem está investigando é a Brigada de Repressão ao Banditismo (BRR), divisão da Polícia Nacional Francesa especializada em gangues organizadas que costumam recorrer ao uso de armas para seus roubos.

“O cálculo das perdas, a investigação in loco e a audiência das vítimas estão em andamento”, indicaram. Os dois eventos levaram o PSG a contribuir com a vigilância das casas onde moram os jogadores, todos localizados na zona oeste da capital e que já contam com importantes medidas de videovigilância e alarmes.

Segundo fontes, o clube vai custear a presença de vigilantes nas residências por algum tempo, com um ou dois agentes alocados para cada um deles 24 horas por dia.

Alguns jogadores já contavam com seguranças próprios, como o francês Kylian Mbappé e o brasileiro Neymar, mas mesmo nesses casos a vigilância será reforçada pelo clube.

A intenção do PSG é evitar que este tipo de incidente afete a tranquilidade emocional do elenco num momento importante da temporada, em que o clube enfrentará as quartas de final da Liga dos Campeões e tentará retornar à Liga, onde ele é o segundo da tabela, três pontos atrás do Lille.