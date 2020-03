PSG esgota em 12 horas camisa para ajudar hospitais

Uma edição especial da camisa do PSG foi colocada à venda nesta quinta-feira, 26 de março. Com o objetivo de arrecadar recursos para um centro hospitalar francês, o AP-HP, a campanha se encerrou em menos de 12 horas. O motivo: as camisas se esgotaram.

Foram produzidas 1,5 mil unidades da camisa principal do PSG com a mensagem "Todos Unidos" (Tous Unis, em francês) no lugar do patrocinador master do clube. A campanha foi motivada para levantar recursos para ajudar os hospitais franceses na luta contra o coronavírus.

Cada unidade foi vendida a 175 euros (R$ 970) e, de acordo com o próprio clube, mais de 200 mil euros (R$ 1,2 milhão) para o combate da Covid-19. As vendas aconteceram somente na loja online do PSG.

O AP-HP reúne mais de 100 mil profissionais e coordena 39 hospitais no país todo. O clube parisiense postou uma homenagem de Neymar aos profissionais do centro. O brasileiro aplaudiu os médicos e enfermeiros franceses.

Para se resguardar contra o coronavírus, Neymar retornou ao Brasil, onde cumpre quaretena em sua residência em Mangaratiba, município vizinho de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Outro brasileiro do PSG que voltou foi o zagueiro Thiago Silva.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que comanda um centro de análise do coronavírus em todo o mundo, já são mais de 29,5 mil casos da covid-19 na França. O país é o quinto que mais registrou falecimento em decorrência ao vírus, com quase 1,7 mil mortes.