As novas camisas do PSG para 2020/21

A temporada de 2019/20 ainda não terminou para o PSG, mas o time já está começando a pensar na próxima temporada, pelo menos nos uniformes. O clube da capital francesa apresentou as novas camisas que serão utilizadas na campanha de 2020/21.

O uniforme titular faz referências às primeiras camisas do clube, em especial à camisa de 1973/74. O design retrô das camisas faz parte das celebrações dos 50 anos que o PSG completa em 2020. Já o uniforme reserva traz à lembrança o modelo utilizado pelo Paris Saint-Germain em 1995/96.

"Não havia melhor maneira de comemorar os 50 anos do PSG do que com o retorno dessa camisa icônica", disse o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.

"Esta camisa histórica exala o estilo, paixão, ambição e energia deste clube único, embaixador de Paris, cidade das luzes. Somos uma instituição jovem que nutre um apego profundo às suas raízes e à sua herança de prestígio", completou.

A camisa foi utilizada pela primeira vez já nesta terça-feira, 21 de julho, no amistoso contra o Celtic no Parque dos Princípes, com vitória dos franceses por 4 a 0. Na Liga dos Campeões, em agosto, o clube também usará os novos modelos.

Os novos uniformes do PSG ainda não estão disponíveis para compra nas lojas do Brasil. Confira o vídeo com as imagens dos detalhes das novas camisas.