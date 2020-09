PSG, Liverpool e Real Madrid disputarão Mbappé em 2021

Após o fim da temporada atual, Kylian Mbappé deverá ser a grande manchete entre os rumores do mercado do futebol para a campanha 2021-22 e dois gigantes já surgem como os maiores concorrentes para assinar com o atacante.

Segundo informação de 'L'Équipe', Liverpool e Real Madrid tentarão contratá-lo. Seriam esses os principais interessados entre os times mais capazes de fazer um esforço financeiro tão grande e de convencer o francês com projetos competitivos.

O jornal também afirma que o jogador não quer renovar com o Paris Saint-Germain, mas destaca que a diretoria do Parque dos Príncipes fará tudo o que for possível para evitar a saída de Mbappé. Como o contrato é válido até 2022, a janela do fim desta temporada será a última oportunidade para lucrar com sua venda e evitar que ele saia de graça.

Segundo 'The Sun', a diretoria francesa começará pedindo 324 milhões de euros a qualquer um que tentar levar Mbappé. O preço tornaria essa transferência a mais cara da história, ultrapassando os 222 milhões de euros que Neymar custou ao PSG.

O problema não acaba no preço de compra, pois o craque gostaria de ganhar mais do que os 16 milhões de euros que recebe atualmente, se aproximando de 20 milhões. Mbappé não é um atleta para qualquer time e seu futuro dependerá de suas ambições, da postura do PSG e da capacidade dos clubes mais ricos do planeta.