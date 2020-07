Matheus Cunha está na mira do PSG

Diante da saída de Edinson Cavani e a conclusão do empréstimo de Mauro Icardi, o PSG está trabalhando para encontrar um novo atacante nesta janela de transferências para se juntar a Kylian Mbappé e Neymar.

Segundo 'RMC Sport', um dos nomes que mais interessam é Matheus Cunha, o atacante da Seleção Brasileira Olímpica é um jogador promissor pelo que vem demonstrando no Hertha Berlin.

Ele veio do RB Leipzig, onde se tornou uma das sensações da parte final da Bundesliga, mas preferiu buscar mais oportunidades em outro clube diante da concorrência com Timo Werner.

Um jogador de futebol que se lembra do início de carreira de Roberto Firmino, justamente no Hertha. Com a capacidade de jogar aberto ou um pouco mais atrás, ele acumula seis gols nos 11 jogos que disputou com o Hertha.

Aos 21 anos, é visto por Thomas Tuchel como um atleta que pode oferecer as qualidades necessárias para um atacante para o futuro e o presente do Parque de los Príncipes.