PSG muda sua política de transferências após fracasso ao vender jogadores

Há muitas críticas sobre como o Barcelona tem lidado com este complicado mercado de transferências, no qual a prioridade era renovar um time envelhecido com poucas alternativas.

No entanto, não foi a única equipe que sofreu uma desaceleração significativa na hora de transferir jogadores. O PSG também queria colocar vários homens para fazer melhores contratações e finalmente teve que mudar sua política de chegadas para se adaptar aos novos tempos.

A última grande contratação do xeique foi Mbappé e, desde então, a equipe se adaptou aos novos tempos com empréstimos, contratações sem custo e afins.

Nesta temporada, três jogadores de futebol melhoraram o elenco de Tuchel: Florenzi, Moise Kean e Danilo Pereira. Apenas este último com opção de compra obrigatória.

Meunier, Cavani, Choupo-Moting e Thiago Silva saíram de graça e todos, sem deixar um euro no cofre da equipe, situação que tem se repetido muito nos últimos tempos.

Al-Khelaïfi não é tão bom vendendo jogadores quanto comprando e é por isso que muitos acabam saindo sem deixar um euro. O próximo pode ser Julian Draxler que ainda tem talento para mostrar, embora ele tenha claramente diminuído seu desempenho paulatinamente na França. Ele termina o contrato em junho e, apesar de ser o grande candidato a ser emprestado, acabou ficando em Paris.

Não que não haja mais dinheiro, mas o controle financeiro obriga a uma melhor gestão dos recursos, o que por enquanto na França não está acontecendo e que mantém o PSG à tona por tudo o que foi feito nos últimos anos. As contratações das duas últimas temporadas, com exceção de Cavani, falam de um problema que pode ir além.