PSG pedirá para abaixar o preço de Icardi

Mauro Icardi desembarcou no PSG após uma intensa negociação com a Inter de Milão que não deu em nada. A renovação estava sendo negociada até o último momento, mas as diferenças econômicas levaram o argentino à saída.

Falta pouco mais de um mês e meio para o PSG decidir o que fazer com o Icardi, embora os contratos possam ser estendidos devido ao alongamento das competições devido à crise da saúde.

Como relatado pelo jornalista Gianluca Di Marzio, a intenção da equipe de Paris é entrar em contato com a Inter para pedir que eles abaixem o preço do jogador argentino. Zanetti já afirmou que não acredita que Icardi tenha um lugar na equipe, o que aumenta as possibilidades.

O PSG tem uma opção de compra avaliada em 70 milhões de euros, valor que eles acreditam ser exagerado por conta do paralisação, que causou a desvalorização dos jogadores de futebol.

Se for alcançado um acordo, a entidade do Parc des Princes pensaria em manter Icardi ou vendê-lo para ganhar algo mais por ele, já que colocarão 100 milhões em jogo caso a Juventus tente contratar o argentino.

Nesta temporada, seu primeiro na França, Icardi pulverizou o número de seu último ano em Milão com 20 gols em 31 jogos. Um 'killer' cujo futuro é cinza.