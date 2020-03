PSG pensa em Dybala como substituto de Neymar

No último mercado houveram impasses e o Barcelona congelou as negociações. Em poucos meses espera-se uma nova briga para trazer Neymar de volta ao Camp Nou, e o PSG sabe disso. Tanto sabe, que o clube não quer ficar sem planos alternativos caso o jogador saia.

O clube pode ver tanto o brasileiro quanto Mbappé saírem, já que o há muita probabilidade de que o Real Madrid apresente propostas para a joia francesa que não para de quebrar recordes.

Além da saída praticamente confirmada de Cavani, o time de Parque dos Príncipes está buscando opções para o que o possível espaço deixado por jogadores como Neymar seja ocupado o mais rápido possível.

Segundo informado por 'Le10Sport', o argentino Paulo Dybala é um dos homens mais cotados que apareceram na lista do PSG para o mercado do meio do ano, já que Dybala quase deixa a Juventus em 2019.

O preço da saída da joia, seria de aproximadamente 85 milhões de euros, uma quantidade que poderia ser tranquilamente assumida pelo PSG caso haja um acordo com o Barcelona por Neymar, já que o valor do brasileiro é muito mais alto.

A temporada de Dybala tem sido de altos e baixos, embora é verdade que ele é capaz de assumir a responsabilidade com a ajuda de seus companheiros caso Cristiano não esteja e já incluisive foi o herói em várias ocasiões. Ainda assim, Dybala não veria com maus olhos essa mudança de ares, que quase aconteceu há alguns meses.