PSG perde seu segundo jogo em clássico cheio de tensão

Parecia uma luta de UFC, mas era só mais um clássico do futebol francês: o PSG recebeu o Olympique de Marseille e perdeu com um único gol de jogada ensaiada durante falta. O jogo foi tenso do começo ao fim e apresentou 17 cartões entre amarelos e vermelhos. Confira as estatísticas:

O jogo começou como se esperava: um PSG superior tentando estudar as melhores formas de furar o bloqueio da equipe visitante, que levou o primeiro cartão amarelo já aos seis minutos de jogo após falta de Sakai em Neymar perto da área.

Três minutos depois, mais dois cartões amarelos saíram de uma só vez: Neymar fez falta em Payet e os dois iniciaram uma discussão. A briga entre os dois já vem de longa data e não parou por aí. Os dois voltaram a se estranhar durante o jogo.

Neymar tentou abrir o placar com gol de cabeça, mas pegou mal e a bola passou por cima do gol, lance que se repetiu no 2º tempo.

Foi também a estreia de Florenzi, recém-contratado e que começou como titular. O jogador foi bastante bem durante a partida e cruzou bolas perigosas na área do Olympique.

E aos 30 minutos, de jogada de falta ensaiada, Thauvin abriu o placar para a equipe visitante: o jogador apareceu sozinho para desviar a bola para o fundo do gol na pequena área.

Aos 35 minutos, os ânimos começaram a esquentar após Neymar ter entrado em atrito com Álvaro González, acusando o espanhol de racismo. Um lance de falta de respeito no futebol.

Após o juiz ter conseguido acalmar a situação, o 1º tempo chegou ao fim depois de nenhuma chance de gol.

A segunda metade foi a vez de Mandanda brilhar no gol. Verratti finalizou de 1ª um toque rasteiro de Herrera no meio da área e Mandanda faz uma bela defesa em puro reflexo. Logo em seguida, Neymar achou espaço na área e soltou uma bomba que desvia na zaga e obriga o goleiro a fazer uma bela defesa com os pés. Defesas incríveis que foram ignoradas pelo show de confusões da partida.

As duas equipes ainda tiveram um gol anulado cada. Di María chutou na saída de Mandanda e mandou para o fundo do gol... mas estava em posição de impedimento. Do outro lado, Thauvin chutou cruzado, Rico espalmou e sobrou para Benedetto encher o pé para o fundo do gol. O juiz anulou o gol alegando impedimento de Thauvin, mas pareceu ser um lance legal.

Neymar, pouco tempo depois, quase fez o gol do empate: Sarabia cruzou para Neymar rasteiro na pequena área. O brasileiro desviou de carrinho, mas a bola passou perto do gol e não entrou.

Já no fim do jogo, aos 94 minutos, Neymar derruba Álvaro e os dois discutem novamente, mesmo com o juiz mandando o jogo parar.

Logo depois, Benedetto é derrubado novamente por Paredes após lance parecido apenas 3 minutos antes. Os jogadores, com isso criaram um tumulto gigantesco que foi intensificado quando Kurzawa e Amavi se desentenderam. O lateral do PSG agrediu o lateral e os dois acabaram sendo expulsos. Paredes e Benedetto receberam o segundo amarelo e foram expulsos também.

E no fim da confusão, o juiz ainda foi ao monitor do VAR e conferiu uma agressão de Neymar em Álvaro, que rendeu um cartão vermelho para o brasileiro.

Com direito a acusação de racismo e 17 cartões, o clássico acabou melhor para o time visitante, que conseguiu uma importante vitória contra o PSG.