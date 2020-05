PSG pode investir pesado por CR7, diz imprensa italiana

Nesta sexta-feira, a imprensa italiana trouxe à tona o interesse do PSG em contratar Cristiano Ronaldo para não deixar de ter um ataque estrelado.

O craque português seria o substituto caso Neymar ou Mbappé deixem a equipe. Há mais de um ano, a dupla protagoniza rumores a cada janela de transferências e os dois já indicaram a vontade de deixar o clube.

O jornal "La Gazzetta Dello Sport” e o portal “Calciomercato” trazem a informação sobre o sonho francês e apontam o preço estabelecido pela Juventus: de 60 a 70 milhões de euros (cerca de R$ 435 milhões).

No entanto, vale destacar que o cenário econômico atual é fortemente afetado pela pandemia. Com isso, acredita-se que os próximos meses não terão grandes investimentos e haverá mais trocas e empréstimos do que vendas, especialmente no caso dos jogadores mais caros.

O contrato do atacante de 35 anos com o time italiano vai até 2022. Cristiano Ronaldo soma 25 gols e quatro assistências em 32 partidas disputadas na atual temporada.