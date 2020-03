PSG pode reestruturar o elenco para a próxima temporada

A temporada 2020/21 promete grandes mudanças no PSG. Com até nove jogadores cujos contratos expiram em 30 de junho, seja por empréstimo ou por vínculos contratuais, o técnico Thomas Tuchel aguarda uma grande reestruturação no elenco.

Enquanto Thiago Silva e Cavani, dois jogadores que marcaram seus nomes na história recente do clube estão cada vez mais próximos da saída, uma vez que o clube ainda não fez qualquer contato sobre renovação, Thomas Meunier e Layvin Kurzawa também devem seguir o mesmo caminho.

Nesta lista, devemos incluir dois jogadores que estão atualmente emprestados como Mauro Icardi e Sergio Rico. No caso do argentino, existe uma opção de compra de 70 milhões de euros. Por outro lado, o goleiro retornará ao Sevilla, enquanto o jovem e promissor Tanguy Kouassi, que ainda não assinou seu primeiro contrato profissional, é seguido por Leipzig e Barça, assim como o atacante Choupo-Moting.

Neymar e Mbappé também estão com futuro incerto

Como se essa série de nomes não bastasse, vale destacar as situações das duas grandes estrelas, Neymar e Kylian Mbappé. Os dois mostraram em mais de uma ocasião sua intenção de deixar o clube e seu desconforto em Paris.

Rumores apontam que o brasileiro pode usar os regulamentos da FIFA e tentar forçar sua partida e retornar para o Barcelona, seu grande desejo.

Por outro lado, a situação do jovem francês é mais complicada. Apesar de ser alvo do Real Madrid, o seu preço astronômico e uma janela de transferência que se espera menos volumosa do que nunca devido à crise do coronavírus dificultariam a realização da operação.

Os possíveis alvos do PSG

Apesar de algumas saídas ligarem o sinal de alerta do clube, o fim da trajetória de alguns nomes será também um verdadeiro alívio para as contas do clube francês.

Desse modo, o PSG deve agora procurar substitutos e mira nas equipes italianas para repor as peças. Tonali (Brescia), Paquetá (Milão), Pjanic (Juventus) e Chiesa (Fiorentina), são apenas alguns nomes ventilados em Paris.

No meio de tanta incerteza, uma coisa é certa: os dirigentes terão muito trabalho na próxima janela de transferências.