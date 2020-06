PSG pode tirar do Lyon um de seus melhores laterais visando a Champions

O 'Journal Du Dimanche' relatou o suposto interesse do Paris Saint-Germain no jogador do Olympique de Lyon, Leo Dubois, que já joga há algumas temporadas na equipe francesa.

No ano acadêmico de 2018-19, o lateral-direito de 25 anos chegou ao clube francês. Desde então, ele jogou um total de 57 partidas oficiais com sua equipe, marcando três gols. Nesta temporada, além disso, ele participou de uma partida com a equipe B.

O ex-Nantes, internacional com a França, poderia chegar ao Parc des Princes para substituir Thomas Meunier, que encerra seu contrato em 30 de junho e não parece renovar com o campeão da Ligue 1.

Além disso, apesar de a UEFA ter proibido o registro de novas contratações para a Champions League, a verdade é que Dubois poderia competir na prestigiada competição europeia, uma vez que a lei permite que ele o faça pelo simples fato de ter treinado na França e estar na Ligue 1 desde agosto.