PSG prepara o substituto de Neymar?

As informações mais recentes sobre Neymar apontam para uma saída do brasileiro no mercado de verão, portanto o PSG começa a procurar novas alternativas para incorporar seu ataque.

Como o 'Le10 Sports' conta, Leonardo vê Willian como um dos jogadores que podem se apresentar em um nível muito alto em Paris... e, além disso, chegaria a custo zero.

O atacante termina seu contrato com o Chelsea em junho e não parece haver um acordo para uma renovação futura.

Após sete temporadas na Premier League sendo 'blue', Willian poderia embarcar em uma nova aventura, desta vez na França, e talvez para desempenhar o papel de uma estrela como Neymar.

Com 31 anos e a custo zero, ele será um dos jogadores mais procurados na próxima janela de transferências. Existem várias equipes, além do PSG, atentas à sua situação.