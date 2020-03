PSG procura um substituto para Tuchel

Primeiro na Ligue 1, nas quartas de final da Liga dos Campeões. Os méritos não parecem ser suficientes para um Thomas Tuchel que teria a porta de saída do PSG aberta.

Conforme relatado pelo 'Paris United', a equipe parisiense começou a trabalhar para encontrar um novo treinador para a temporada 2020-21.

Entre as propostas de Leonardo, diretor esportivo da equipe francesa, há a opção de Massimiliano Allegri, que não comandou nenhuma equipe nesta temporada.

Dessa forma, e de acordo com a fonte acima mencionada, Tuchel seria seu cargo salvo apenas por um milagre chamado Champions League. E é que, apesar de estar vivo nas duas principais competições, o treinador parece ter as horas contadas.

Enquanto o mundo do futebol está paralisado pela pandemia do COVID-19, há vários jogadores do PSG que foram ao país de origem para passar esses dias em quarentena.

Os primeiros a sair foram Thiago Silva e Neymar, ambos para o Brasil. Mais tarde, foi a vez de Edinson Cavani, que termina o contrato e foi para o Uruguai.