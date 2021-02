PSG quer encerrar o 'caso Mbappé'

A novela com Mbappé parece não ter fim. A grande figura do PSG se tornou objeto de discussão em muitos encontros e debates, sobre se vai finalmente continuar em Paris ou se vai decidir ir para o Real Madrid.

A equipe parisiense, que em mais de uma ocasião deixou bem claro que continuará, está começando a levar o assunto mais a sério. Segundo 'Marca', a entidade não quer demorar para conseguir a renovação.

A fonte mencionada indica que o PSG pretende acertar o seu futuro o mais rapidamente possível e até se fala que as negociações terão início assim que terminar as oitavas de final contra o Barcelona.

A equipe do Barça visita o Parque dos Príncipes no dia 10 de março e a partir daí acontecerão as primeiras movimentações, com o objetivo de saber se o craque quer permanecer no clube depois de 2022.

Leonardo disse recentemente em uma entrevista ao 'France Bleu' que eles vão tomar uma decisão sobre o futuro de Mbappé muito em breve: "Chegou a hora. Kylian é tão grande e único que não podemos discutir"

Enquanto isso, o Real está na espreita esperando o momento ideal para tentar seguir em frente. É a grande meta de 2021 e o sonho de todo o madridismo, mas a crise por conta do coronavírus pode impedir sua chegada, pelo menos neste ano.

Da mesma forma, o jornal madrilenho insiste que se o jogador não continuar na equipe parisiense, o camisa 7 sairá da entidade em troca de pouco mais de 180 milhões de euros.