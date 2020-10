PSG quer renovar... e o Mbappé?

O fim da temporada 2021-22 (ou seja, a próxima depois da atual) marca o fim da relação entre Kylian Mbappé e o Paris Saint-Germain, cuja relação profissional teve início no verão do já distante 2017.

O futuro da estrela campeã mundial com a França tornou-se a questão prioritária do Parc des Princes como um todo há meses, pois a equipe francesa sabe do interesse dos grandes da Europa em assumir seus serviços.

Com o Real Madrid se destacando entre eles, a equipa da Cidade-Luz procura convencer o jovem 7 de que liderar o projeto parisiense é o melhor para ele e, também, para a sua conta bancária. Mas Kylian continua dando um gelo no clube.

Segundo o 'AS', o jogador tem uma proposta de renovação em cima da mesa desde o ano passado, muito antes de estourar uma pandemia que afetou os clubes economicamente. Mbappé, até agora, não respondeu.

Para piorar a situação, segundo a mídia citada, Leonardo, diretor esportivo da equipe, se reuniu com o craque em meados de outubro para falar sobre sua continuidade. A missão do brasileiro é renovar o francês a todo custo, mas a conclusão continua sem aparecer.

Enquanto isso, no Real Madrid, no Liverpool e até no Barcelona eles esfregam as mãos sabendo que o tempo está trabalhando a seu favor para poder contratar um jogador cotado para marcar a próxima década no futebol mundial.