PSG cogita não colocar Neymar contra o Barça

Depois de perder devido a lesão a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Barcelona, ​​Neymar está trabalhando há dias para estar com o PSG no duelo no Parque dos Príncipes.

O craque brasileiro compartilhou em suas redes sociais como aos poucos está se exercitando sozinho para o grande jogo, embora sua presença ainda seja uma incógnita. "Passo a passo", escreveu o camisa 10 em sua conta do Twitter.

No mesmo tweet Neymar publicou várias fotos de sua última sessão individual, mas apesar de sua evolução estar dentro dos prazos estabelecidos, será difícil o brasileiro jogar contra sua ex-equipe.

Como apontado por 'AS', o Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino poderia reservar o camisa 10 na partida da Liga dos Campeões para não correr o risco de não jogar as hipotéticas quartas de final da competição máxima europeia.

É importante lembrar que o confronto esperado é no próximo dia 10 de março e a equipe francesa entrará em campo com uma diferença mais do que confortável ​​após derrotar a equipe catalã por 4 a 1 no jogo de ida, em Barcelona.