PSG quer um Bola de Ouro: se não der com Messi e Mbappé, será Cristiano

A eliminação do Barcelona e da Juventus nas oitavas de final da Liga dos Campeões nos deixou sem Lionel Messi e sem Cristiano Ronaldo nas quartas de final pela primeira vez desde 2005. Um fato que também pode significar movimentações importantes no próximo verão.

Especialmente em Turim, onde o 'SportMediaset' garante que Cristiano pode ser um dos que sairão. A situação econômica é angustiante e o salário do português parece inacessível se também não atingir o objetivo para o qual ele chegou: ganhar a 'Orelhuda'.

Portanto, no verão, pudemos ver as duas lendas deste século 21 passarem de um clube para outro. E todos os rumores têm um clube em comum, o Paris Saint-Germain, que é cotado para sacudir o próximo mercado. Essa é a vontade do clube francês.

'Le Parisien' publicou nesta quinta-feira que o PSG quer uma estrela no verão. O sonho é manter Kylian Mbappé, mas se o francês não concordar com a renovação, pode ir para o Real Madrid ou Liverpool e é aí que entra Lionel Messi.

Mas, e se Mbappé sair e Messi acabar optando pelo Manchester City ou ficar no Barça? Já no verão passado o projeto foi discutido com Pep Guardiola e ainda é uma porta aberta. É aí que entra o cenário alternativo do PSG, que não se contenta com nada.

Segundo a mídia citada, essa situação faria com que o Paris Saint-Germain tentasse contratar Cristiano Ronaldo. A relação de Nasser Al-Khelaïfi com Jorge Mendes, o agente português, é extraordinária e não é a primeira vez que se discute esta opção.

O 'France Football' lembrou no verão que Cristiano também pensava num futuro fora de Turim e que jogar em Paris era uma ideia que estava na sua cabeça. Ou seja, não seria difícil chegar a um entendimento se todas as partes estivessem dispostas a se comprometer.

O que o PSG deixa claro é que se Mbappé sair, seu substituto deve ser um Bola de Ouro. E apesar da natureza de curto prazo do projeto com Cristiano ou Messi, os franceses estão dispostos a assumi-lo por causa do impacto que teria em qualquer uma das duas estrelas do seu time.