PSG respira aliviado: Neymar não tem fratura

A lesão de Neymar nesse domingo parece preocupar mais do que a derrota pelo Campeonato Francês. Na reta final da partida, Thiago Mendes deu uma dura entrada em seu compatriota do PSG, que saiu de campo chorando e de maca.

A torcida do Parque dos Príncipes iniciou a semama aguardando exames para ter um diagnóstico da lesão e, então, conhecer o tempo necessário para a recuperação do brasileiro. Ainda sem um comunicado oficial, a imprensa francesa já descarta uma das suspeitas mais pessimistas.

Segundo o jornal 'Le Parisien', os primeiros testes garantem que Neymar não sofreu uma fratura. Ainda haverá mais exames para definir a gravidade do problema no tornozelo esquerdo do craque, que pode ter ligamentos afetados pelo lance.

Após o jogo, o jogador do Lyon foi às redes sociais para pedir desculpas e declarar sua admiração pelo camisa 10. Thiago Mendes foi expulso após receber o amarelo e ter o lance revisado no VAR, mudando a cor do cartão.