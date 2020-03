PSG respira: Di María e Thiago Silva estarão prontos para o Borussia

O Paris Saint-Germain acabou a partida contra o Dijon preocupado por causa da lesão de Angel Di María. O argentino, importante no esquema de Thomas Tuchel, teve que deixar o campo no primeiro tempo deste sábado com dores.

Finalmente, os parisienses podem respirar com tranquilidade. E é que, de acordo com 'Le Parisien', a presença do 'Fideo' no jogo de volta das oitavas da Champions League contra o Borussia Dortmund está garantida.

Aparentemente, sua lesão na coxa não é grave, e por isso, ele estará recuperado para jogar no próximo dia 11 de março no Parc des Princes, onde o PSG terá que virar o placar se quiser ir às quartas de final do campeonato.

Por outro lado, Tuchel continua com problemas no DM (departamento médico) com Thiago Silva. O zagueiro sofreu uma lesão no bíceps femoral, mas tudo indica que também chegará a tempo para o Borussia.

Assim indica 'L'Équipe', que ressalta que a evolução do defensor brasileiro é favorável e em Paris confiam de que ele poderá jogar a importante partida da Liga dos Campeões.