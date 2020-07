PSG retorna com goleada de 9 a 0

O PSG parece estar com muita fome de gol para retomar as competições, com a Champions League sendo o principal objetivo da temporada.

Neste domingo, o time goleou por 9 a 0 na primeira partida realizada após a quarentena. A vítima foi o Le Havre, time da segunda divisão que teve 5 mil torcedores no amistoso realizado no Stade Oceane.

A vitória começou em sequência de gols dos atacantes. Dois gols de Mauro Icardi abriram o placar e Neymar marcou um golaço para aumentar a vantagem. Mbappé aproveitou erro da zaga e fez o quarto antes do brasileiro, em pênalti, marcar seu segundo.

Em ritmo de treino, o time de Thomas Tuchel, que não jogava desde 11 de março, não teve dificuldades para formar a goleada. Após várias substituições, Pablo Sarabia fez dois gols, Arnaud Muinga marcou o oitavo e Idrissa Gueye fechou o placar.

Com o maior foco na disputa do título europeu em agosto, os atuais campeões franceses ainda têm outras duas conquistas para disputar. Em 24 de julho, o PSG enfrenta o Saint-Étienne pela Copa da França e, uma semana depois, joga contra o Lyon pela Copa da Liga.