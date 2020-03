PSG se anima com Sancho, mas o United está mais perto de conseguir

O confronto contra o Freiburg serviu de reivindicação para Jadon Sancho. O inglês fez o único gol do jogo e roubou os holofotes de um Erling Haaland que se tornara um protagonista regular desde sua chegada.

O britânico alcançou 17 gols e 17 assistências com esse gol, números que o colocaram no auge dos eleitos no Velho Continente.

Há algum tempo, já se dá por certa sua saída da equipe do Signal Iduna Park e na Inglaterra tentam convencê-lo a permanecer.

Embora seu interesse não seja novo, nas últimas horas o PSG ressoou em voz alta como uma alternativa. E 'Mirror' é o portal que relaciona o jogador com a entidade parisiense, embora sua chegada só ocorra em caso de saída de Kylian Mbappé ou Neymar. Algo que, por outro lado, não é totalmente descartável.

'The Telegraph' replica essas informações e esclarece: o salário brutal que o Manchester United ofereceria faria o jogador optar pelos 'red devils'.

Também é o maior desejo de Jadon Sancho voltar a jogar em seu país, por mais que ele voltasse a jogar no eterno rival de seu antigo time na Premier League, o Manchester City.