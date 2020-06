PSG se aproxima de Theo Hernández

Exatamente um ano atrás, Theo Hernández trocou a Espanha pela Itália. O Milan se tornou sua casa depois de uma passagem pelo Real Madrid.

O lateral não convenceu no Santiago Bernabéu e foi transferido para a Real Sociedad. Um ano depois, foi negociado definitivamente com a equipe italiana.

Na Serie A, seu desempenho vem agradando. Theo teve uma temporada com seis gols e duas assistências em 25 jogos, o que o fez ganhar a titularidade na equipe e ser considerado uma das revelações no campeonato nacional.

Por isso, o PSG está de olho e deseja contar com o futebol do jogador na próxima temporada. Informação de 'Onda Cero' afirma que a ida do jogador para o time francês deve ser "uma das primeiras operações" da próxima janela de transferências.

A emissora acrescenta que a transação deverá ser realizada por 50 milhões de euros.

O contrato do lateral com o Milan tem duração até 2024, mas o próprio agente do atleta afirma que há diversos interessados em buscá-lo antes disso.

"Theo é o melhor lateral da Serie A, é óbvio que muitos clubes o querem. Vamos ver...", disse Manuel García Quilón recentemente ao 'Tranfer20'.