PSG se complica sem Neymar, mas Kean garante a vitória

O PSG celebrou o Ano Novo Chinês com um uniforme especial e com vitória. Sem Neymar, os homens de Mauricio Pochettino venceram o Nice, não sem sofrimento, que os colocou na corda bamba e expôs seus pontos fracos.

A equipe parisiense chega com dúvidas sobre seu jogo e lesões na Liga dos Campeões. Além do brasileiro, Ángel Di María também não estará no confronto. Porém estará Kylian Mbappé, que não marcou contra o Nice e estava apagado de novo, apesar de deixar leves sinais de habilidade.

O PSG teve de vencer para não dar espaço ao exigente Lille e também para aguentar o alvoroço mediático por conta da Champions League. Mesmo assim, ele foi ameaçado e apenas o gol de Moise Kean deu a Pochettino um pouco de paz de espírito.

Os parisienses abriram o placar no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Julian Draxler, possível substituto de Neymar nos XI iniciais contra o Barça, aproveitou uma bola de Mauro Icardi para balançar a rede do gol de Walter Benítez.

Mas o segundo tempo começou mal para o PSG. Cinco minutos depois de voltar, um presente de Marquinhos significou um empate para o Nice. Ele entregou a bola para Rony Lopes em saída desde atrás e o brasileiro soltou uma bomba em Keylor Navas com um toque no meio de Kimpembe.

O empate empolgou o Nice e deixou o PSG hesitante, que atacou sem ordem e perdeu a bola nas áreas cruciais. Isso provocou os chutes perigosos de Adrian Ursea. Aos 62 ', o jovem Gouiri perdoou o gol da virada ao chutar a bola no travessão.

No entanto, quando os homens de Pochettino estavam na pior, o gol de Moise Kean veio. Cruzamento no segundo pau, toque acrobático de Icardi e o inglês vai de cabeça para o seu 13º gol na temporada, o décimo na Ligue 1.

Aos 21 anos, o garoto formado na Juve emprestado pelo Everton recupera sua relação com o gol e na hora certa. Ele marcou três dias atrás em Caen, agora em Nice ... Será que outro gol também vai aparecer contra o Barça?